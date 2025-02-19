ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كميات من المواد المخدرة بـ55 مليون جنيه خلال حملات أمنية في 3 محافظات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن بنى سويف
  ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ببا ، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 طبنجة  – فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
مديرية أمن مطروح  
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش). 

ضبط (عنصرين إجرامىين) بدائرة قسم شرطة برانى ، وبحوزتهما (80 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 95 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش – 100 ألف قرص مخدر – أدوات التصنيع والتغليف – 20 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سيارة).

ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزتهم (55 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 ألف قرص مخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
مديرية أمن الإسماعيلية
  ضبط (7 عناصر إجرامية) بدائرة أقسام ومراكز شرطة (التل الكبير- فايد - ثان الإسماعيلية - أبو صوير) ، وبحوزتهم (231 كيلو جرام لمخدر الحشيش – رشاش صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

25 كيلو جرام إتجار فى المواد المخدرة الإتجار فى المواد