ضبط كميات من المواد المخدرة بـ55 مليون جنيه خلال حملات أمنية في 3 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ببا ، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 طبنجة – فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجرامىين) بدائرة قسم شرطة برانى ، وبحوزتهما (80 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 95 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش – 100 ألف قرص مخدر – أدوات التصنيع والتغليف – 20 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سيارة).

ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزتهم (55 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 ألف قرص مخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (7 عناصر إجرامية) بدائرة أقسام ومراكز شرطة (التل الكبير- فايد - ثان الإسماعيلية - أبو صوير) ، وبحوزتهم (231 كيلو جرام لمخدر الحشيش – رشاش صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.