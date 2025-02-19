وقاية النباتات يستقبل وفدا لتعزيز التعاون العلمي بين مصر ودول القارة الإفريقية

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات وفدًا مكونًا من 23 باحثًا و متدربًا يمثلون 12 دولة إفريقية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجيات وزارة الزراعة المصرية ودعما للجهود المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة في القارة.

تمت الزيارة من خلال فاعليات البرنامج التدريبي "حول المكافحة المتكاملة للآفات IPM" والذي ينفذه المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة (EICA) للتعرف على ما يقدمه المعهد من مخرجات تحقق برامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد لأهمية هذه البرامج في تعزيز أواصر التعاون بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص دائمًا على تقديم كل ما لديه من خبرات لتطوير القطاع الزراعي في دول الجوار والأشقاء العرب ودول القرن الإفريقي.

وأضاف، نحن نؤمن بأن العلم هو الجسر الذي يربط بين الشعوب، ونسعى من خلال هذه الزيارات والبرامج إلى إحداث تأثير إيجابي على أرض الواقع.

وشملت جولة الوفد، زيارة معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية ومُكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات، وقد أبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستخدمة للسيطرة على الآفات النباتية بطرق طبيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة بدلًا من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية، كما تفقد الوفد المعمل المركزي ومكتبة المعهد.

وفي السياق ذاته تم زيارة المتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف كقاعدة بيانات رئيسية للحشرات في الشرق الأوسط وإفريقيا، يعتمد عليها لجمع المعلومات وتحليلها وتحديد درجة التهديد التي تشكلها الآفات للمحاصيل الزراعية والبيئة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للسيطرة عليها، فضلا عن معمل التصنيف المرئي الدقيق بالقسم للتعرف على دوره في تعريف الحشرات لحماية المزروعات من الآفات المحلية أو الغازية أو الوافدة نتيجة التبادل التجاري.

وأعرب الوفد الإفريقي عن إعجابه بالجهود المبذولة لدعم البحث العلمي والابتكار في مجال وقاية النباتات في مصر، وتقديرهم للجهود التي يبذلها المعهد، مؤكدين أن هذه الفرصة ستسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم من نقل هذه المعرفة إلى بلدانهم لتعزيز الإنتاج الزراعي.

يذكر أن المعهد يعد أحد أبرز المؤسسات البحثية في مجال وقاية النباتات في المنطقة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تطوير استراتيجيات مكافحة الآفات ودعم الزراعة المستدامة، ليس فقط في مصر، ولكن على مستوى القارة الإفريقية.

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