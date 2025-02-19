وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد جهاز الخدمة الوطنية الأوغندية برئاسة الفريق جميس موجيرا وبحث معهم تقييم المزرعة المصرية الأوغندية المشتركة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وخلال الاجتماع استمع وزير الزراعة من الجانب الأوغندي الموقف التنفيذي للمزرعة والمقامة هناك على مساحة 500 هكتار للإنتاج النباتي والحيواني .

وأشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به المزرعة من حيث المساهمة فى استنباط وزراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة والانتاجية من الذرة وفول الصويا والفاصوليا والذي يتم توزيع جزء منها على المزراعين هناك كما انها تعتبر مزرعة إرشادية وبحثية وانتاجية بالإضافة إلى دور المزرعه في تربية الإنتاج الحيواني وتدريب المزارعين في أوغندا فضلا عن دورها في نقل الخبرات المصرية وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه المزارع المصرية بالدول الأفريقية.

من جانبه اشاد وزير الزراعة بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر وأوغندا مؤكدا على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء في القارة الأفريقية وخاصة دولة أوغندا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية.

وزير الزراعة أكد على استعداد مركز البحوث الزراعية إيفاد خبراء وباحثين إلى أوغندا لتدريب الاشقاء في وزارة الزراعة هناك على كيفية التعامل مع التغيرات المناخية ونقل الخبرات ووضع خرائط سمادية ودراسات تصنيفية للتربة تسهيلا على المنتجين الزراعيين.

وتناول الاجتماع كذلك الترتيبات الجارية لانشاء مزرعة مصرية اوغندية جديدة مشتركة على مساحة 1000هكتار والاستفادة من تجربة نجاح المزرعة الأولى التي تعتبر من أفضل المزارع المصرية الأفريقية المشتركة.

وزير الزراعة وجه الشكر للجانب الاوغندي على التعاون المثمر والبناء كما وجه الشكر للقائمين على المزرعة وكذلك للسفارة المصرية في أوغندا .

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،

والدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة والدكتور صابر صديق المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الافريقية والمهندس مجدى درويش المدير التنفيذي للشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية والدكتور ابراهيم مشالى مدير المزرعة المصرية الاوغندية المشتركة.

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