الأرصاد تحذر من الانخفاض في درجات الحرارة وموجة باردة على أغلب الأنحاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة باردة نهارا وشديد البرودة ليلا علي اغلب الأنحاء بداية من الجمعة المقبلة، بقيم تتراوح من 3_4 درجات يصاحب ذلك نشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الأرصاد، أن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاربعاء الى الأثنين 24 فبراير، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_3 درجات حتى الخميس المقبل .

وأشارت الارصاد إلي أنه يسود طقس مائل للدفىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وتمتد مساء الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء.

واضافت الأرصاد انه يشهد غدا الخميس 20 فبراير، أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجه البحرى العظمى 16_22 درجة والصغرى 9_13 درجة.