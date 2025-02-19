الكرملين: واشنطن وموسكو لا يمكنهما اتخاذ أي قرار بشأن إجراء الانتخابات في أوكرانيا

أكد الكرملين، أن لقاء ترامب وبوتين يتطلب بعض التحضيرات من خلال وزارتي خارجية البلدين، مشيرًا إلى أن واشنطن وموسكو لا يمكنهما اتخاذ أي قرار بشأن إجراء الانتخابات في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدلي بتصريحات متناقضة على خلفية المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتابع الكرملين، أن المفاوضات مع واشنطن خطوة مهمة للتسوية المستقبلية في أوكرانيا، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ومن المستحيل إصلاح كل شيء في يوم واحد، قائلًا: "إن هناك لقاء محتمل لبوتين وترامب قبل نهاية فبراير الجاري".