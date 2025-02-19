وزارة العمل: بدء اختبارات المرشحين لفرص عمل في البوسنة والهرسك.. صور

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن بدء اختبارات المتقدمين على 25 فرصة عمل بدولة البوسنة والهرسك، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، في تخصصات ( 10 حداد مسلح، 10 نجار مسلح، و 5 مثبت وجهات صنايعي بناء).

وقال جبران إن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي .

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، إن الناجحين في تلك الاختبارات سيحصلون على مجموعة من المزايا بعد التحاقهم بهذه المهن من بينها: راتب يصل إلى 700 يورو شهرياً، وحوافز حسب أداء للعامل، بالإضافة إلى توفير سكن للعمال خاص بالشركة، ووجبات أثناء فترات العمل، كما سيتم توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي ومعاش للعمال، على أن تكون مدة العقد سنة وتجدد.

وأوضحت أنه تم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك لإجراء تلك الاختبارات للتأكد من المستويات المهارية المطلوبة ،وذلك تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.



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