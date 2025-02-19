اليوم.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية

تفتتح محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، يشهد فعاليات الافتتاح، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويقام معرض أهلًا رمضان في العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل 35 %، وذلك طوال شهر رمضان ،

وأكد محافظ الجيزة في بيان له أن العام الحالي يشهد افتتاح أكبر عدد من المعارض لتغطية جميع قطاعات المحافظة التي ستساهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء .

أوضح محافظ الجيزة أن المعارض الجاري إقامتها تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.