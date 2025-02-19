الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة الجمعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتوقعات الهيئة فإن هناك موجة باردة ستبدأ تحديدًا من يوم الجمعة القادمة يوم 21 فبراير، حيث يكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة نظرًا لتأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية شديدة البرودة القادمة من جنوب شرق أوروبا، بجانب المنخفض الجوي القطبي في طبقات الجو العليا.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هذه العوامل تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبير بمعدل من 3 إلى 4 درجات وفي بعض الأحيان في بعض الأماكن تنخفض أكثر من 5 درجات، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في فترات النهار تصل إلى 15 درجة مئوية، وهذه الموجة البادرة مستمرة حوالي 5 أيام على مدار الأسبوع القادم.

وتابعت، أنه سيكون هناك نشاط للرياح ما يجعل الاحساس بدرجات الحرارة أقل من 15 درجة مئوية خلال فترة النهار، والأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة نهارًا وفترات الليل تكون الصغرى على القاهرة من 8 إلى 9 درجات.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت، أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.