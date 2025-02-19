الكرملين: التحضير للاجتماع بين بوتين وترامب سيستغرق بعض الوقت

أكد الكرملين، أن التحضير للاجتماع بين بوتين وترامب سيستغرق بعض الوقت، ولكن اللقاء محتمل أن يكون قبل نهاية فبراير الجاري.

ونقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن الكرملين، القول إن هناك حاجة إلى استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ومن المستحيل إصلاح كل شيء في يوم واحد.

وتابع الكرملين، أن المفاوضات مع واشنطن خطوة مهمة للتسوية المستقبلية في أوكرانيا.

