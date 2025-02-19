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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: التحضير للاجتماع بين بوتين وترامب سيستغرق بعض الوقت

الكرملين
الكرملين
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أكد الكرملين، أن التحضير للاجتماع بين بوتين وترامب سيستغرق بعض الوقت، ولكن اللقاء محتمل أن يكون قبل نهاية فبراير الجاري.
ونقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن الكرملين، القول إن هناك حاجة إلى استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ومن المستحيل إصلاح كل شيء في يوم واحد.
وتابع الكرملين، أن المفاوضات مع واشنطن خطوة مهمة للتسوية المستقبلية في أوكرانيا.
 

الكرملين الولايات المتحدة أوكرانيا ترامب روسيا