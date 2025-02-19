ترامب: فرض 25% رسوم على السيارات والرقائق والأدوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ينوي فرض رسوم جمركية على السيارات "بنسبة 25 بالمئة" ورسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهي الأحدث في سلسلة من التدابير التي تهدد بتقويض التجارة الدولية.

وقال ترامب يوم الجمعة إن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد خيارات لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه لإعادة تشكيل التجارة العالمية.

لطالما انتقد ترامب ما وصفه بالمعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.

على سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم الجمركية على سيارات الركاب في الولايات المتحدة والذي يبلغ 2.5%. أما الولايات المتحدة فتفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على شاحنات البيك آب القادمة من بلدان أخرى غير المكسيك وكندا، وهي الضريبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.