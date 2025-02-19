محافظ قنا يعين هند سعيد للتعاون الدولي و شيرين عبدالباسط لإدارة الإعلام

أصدر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قرارًا بتكليف الدكتورة هند سعيد سعد، التي كانت تشغل منصب مدير إدارة الإعلام بالديوان العام، للعمل مديرًا للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمحافظة.

يأتي هذا القرار في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من البرامج والمشروعات الداعمة لخطط التطوير بالمحافظة.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ قنا، قرارًا بتعيين الدكتورة شيرين عبد الباسط عبدالله مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام محافظة قنا، حيث يهدف هذا القرار إلى دعم المنظومة الإعلامية بالمحافظة، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بما يضمن توفير المعلومات بشفافية ودقة، ويعزز جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة المحافظة لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتميزة في تحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة في إطار رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه إدارات الإعلام والتعاون الدولي في نقل صورة واضحة عن جهود المحافظة في مختلف المجالات، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية، سواء داخليًا أو خارجيًا.