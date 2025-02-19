وزير الثقافة الإيطالي: نستضيف معرضين في روما عن التاريخ الفرعوني والآثار المصرية

قال أليساندرو جولي، وزير الثقافة الإيطالي، إن إيطاليا تستضيف معرضين في روما عن التاريخ الفرعوني والآثار المصرية.

وأضاف “جولي" في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة مكتبة الإسكندرية تشعرك أنك في بيتك، لأنها قلعة الثقافة لهذا فمصر أصبحت مكانا مفضلا للثقافة في منطقة المتوسط، لذلك فهو شرف لإيطاليا أن تقوي الروابط الثقافية مع مصر في كل المجالات ومنها حماية الإرث الثقافي وأيضا تعزيز الشراكة.

وتابع، أنه تحدث مع مدير مكتبة الإسكندرية عن أهمية الثراء الثقافي والمنظومة الثقافية في مصر والإرث الثقافي المسجل لدى اليونسكو وخاصة في منطقة المتوسط، لذلك فمصر تمثل نقطة انطلاقة قوية لأجل دبلوماسية ثقافية بين الشعوب الذين تجمهم حضارات وأصول مشتركة.