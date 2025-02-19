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الأربعاء 19 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئاسة الفلسطينية: ندين الحرب الإسرائيلية الشاملة على شمال الضفة وغزة

الضفة الغربية
الضفة الغربية
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، الحرب الإسرائيلية الشاملة على شمال الضفة الغربية وغزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من مواصلة سلطات الاحتلال حربها في الضفة لاسيما في جنين وطولكرم ومخيميهما.

الرئاسة الفلسطينية الحرب الإسرائيلية الضفة الغربية غزة جنين وطولكرم