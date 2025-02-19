الرئاسة الفلسطينية: ندين الحرب الإسرائيلية الشاملة على شمال الضفة وغزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الحرب الإسرائيلية الشاملة على شمال الضفة الغربية وغزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من مواصلة سلطات الاحتلال حربها في الضفة لاسيما في جنين وطولكرم ومخيميهما.