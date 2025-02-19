وزير الاتصالات يكرّم الفائزين في مسابقة السيارات ذاتية القيادة

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكريم الفائزين في مسابقة AWS DeepRacer للسيارات ذاتية القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، التي نظمها المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع شركة أمازون العالمية. كما افتتح الوزير منتدى التوظيف الذي أقيم على هامش الفعالية، بمشاركة عدد من الشركات الشريكة لأمازون ويب سيرفيسز (AWS).

وجاءت المسابقة، التي أقيمت في مقر المعهد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز مهارات الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث شهدت مشاركة 183 متسابقًا من 15 محافظة مصرية، موزعين على 71 فريقًا من خريجي ومتدربي المبادرات المختلفة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى طلاب جامعة مصر للمعلوماتية.

بناء قدرات الذكاء الاصطناعي في مصر

وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن تعزيز القدرات البشرية في الذكاء الاصطناعي هو أحد المحاور الرئيسية للنسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف تدريب أكثر من 30 ألف متدرب وخبير في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة أطلقت بالفعل العديد من المبادرات لتدريب الشباب، بجانب إنشاء كليات متخصصة وجامعة مصر للمعلوماتية لتأهيل كوادر متميزة في التقنيات المتقدمة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات حافظ على مكانته كأسرع القطاعات نموًا في مصر على مدار 6 سنوات متتالية، مشددًا على أهمية الاستثمار في العقول الشابة لتعزيز ريادة مصر في مجالات الابتكار التكنولوجي.

منتدى التوظيف وفرص العمل

وعلى هامش الفعالية، افتتح الوزير منتدى التوظيف الذي جمع بين 11 شركة من شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز، منها فودافون، فورتي كلاود، زيرو أند وان، نوفنتيك، ITVisionary، وفينيكس، حيث تم إجراء لقاءات توظيف مباشرة مع الخريجين، ما يفتح أمامهم فرصًا للعمل في شركات متخصصة بمجالات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس محمد الشنواني، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمازون ويب سيرفيسز، بمستوى المشاركين في المسابقة، مؤكدًا أن المبادرات الحكومية في بناء المهارات الرقمية أسهمت في تعزيز مكانة الشركات المصرية إقليميًا وعالميًا، كما شجّعت العديد من المؤسسات العالمية على الاستثمار في مصر.

دعم الابتكار وتعزيز التعاون

من جانبه، أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن المعهد يُعد مركزًا رائدًا في التعليم والبحث العلمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل على تقديم برامج تدريبية متطورة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، لخلق فرص عمل متميزة ودعم الكوادر المصرية في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

يُذكر أن الفرق العشرة الأولى الفائزة في المسابقة ستحصل على تدريب عملي متخصص مقدم من شركات شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز، مما يساهم في تأهيلهم للعمل في سوق التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي.