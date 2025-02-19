ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة ( CETUS ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 69856 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

ويلغت حركة الصادر من البضائع العامة 62447 طن، شملت 7600 طن يوريا، و4430 طن كلينكر، و2103 طن كاولينا، و4925 طن جبس معبأ، و43389 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50880 طن، شملت 3346 طن حديد، و19464 طن ذرة، و14765 طن قمح، و1755 طن رخام بلوكات، و11550 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1157 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 762 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25518 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 39096 طنًا.

كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة وشحن عدد 25 حاوية 40 قدم متجهة إلى العين السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6422 حركة.