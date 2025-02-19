تأييد السجن 3 سنوات لسيدتين في الاتجار بالبشر بشبرا

‏قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بتأييد حكم السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدتين متهمتين بالاتجار في البشر واستخدام عدد من الأطفال في أعمال السرقة بدائرة قسم شرطة شبرا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمتين م ب، ش. ع بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة، وحال كونهما من أصول المجني عليهما ارتكبتا جريمة الاتجار في البشر، بأن تعاملتا في شخصين طبيعين هما الطفلتين شريهان وآية، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة إما استعمال القوة والعنف أو استغلال سلطتهما عليهما حال كونهما من أصول

واضاف أمر الإحالة ان المتهمتين استغلتا الطفلتين المجنى عليهما سالفتى الذكر تجاريا وإستخدامتهما في العمل القسرى وإجبارهما على العمل رفقتهما في أعمال السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلي ان الطفلتين تمكنتا من سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها أ. ع وقيمتها 1500 جنيه.

