الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء غائمة على شمال البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية ، اليوم الأربعاء، إلى أنه تسود أجواء غائمة على شمال البلاد مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى، والفرصة مهيأة اليوم مساء لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة .