رئيس مياه دمياط يتفقد محطات الشرب والصرف الصحي

أجرى المهندس مجدى عطا الله ، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب في دمياط بجولة ميدانية لمحطة معالجة الناصرية بطاقة ٧٠٠٠ م٣/يوم بنظام معالجة ASBRوالتى يخدم قرى الأربعين وحجاجة وكرم ورزوق وتفتيش السرو ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدامة و المنفذة من خلال تحالف شركتى عثمان جروب والجيزة سيستميز.

يرافقة خلال الجولة المهندسة إيمان عصام مدير عام متابعة المشروعات والخطط الاستثمارية ورئيس وحدة مشروعات البنك الدولي ولفيف من القيادات وفريق العمل الخاص بالمشروع.

اجتمعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، مع المهندس مجدي عطالله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، وذلك لعمل دورات تدريبية على البرامج والأنظمة المستخدمة في الشركة لتزويد المهندسين الجدد بديوان عام المحافظة بالمهارات اللازمة لإنشاء وتشغيل مركز معلومات شبكات مرافق حديث ومتكامل، يساهم في تحسين إدارة المرافق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وأكدت "نائب المحافظ" عن خالص الشكر والتقدير لشركة المياه والمهندسين الموجودين بها على هذه التعاون لتدريب مهندسي ديوان عام المحافظة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن الاهتمام بتطوير قدرات الكوادر الهندسية ورفع كفاءتها، وتزويدهم بأحدث التقنيات والبرامج المستخدمة في قطاع المياه والصرف الصحي، يعكس حرصكم الدؤوب على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن مشاريع المياه والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية قطاع الحيوي، تولي له المحافظة اهتمام بالغ ،مؤكدةً على أهمية التعاون المستمر بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لما فيه خير وصالح أبناء محافظة دمياط.