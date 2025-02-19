متحدث الوزراء يكشف أهمية زيارة رئيس وزراء كرواتيا لمصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس وزراء كرواتيا لمصر تأتي ضمن العلاقات القوية والاستراتيجية للبلاد مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع وجود العديد من الاتفاقيات مع هذه الدول والشعبي المستمر مع الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لزيادة حجم التبادل التجاري.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هناك تعاونا في مجال الاستثمارات وتعاون علمي وفني، وهذه الزيارة شملت الحديث عن زيادة مجالات التعاون بين الشركات المصرية والكرواتية، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى وجود حديث عن قطاع التشييد والبناء مع الخبرة الكبيرة للشركات المصرية في هذا المجال وتوافر العمالة المدربة المصرية للعمل في كرواتيا.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تعاونا جديدا أو تعظيم للتعاون بين مصر وكرواتيا، مثل الحديث عن مجال تصدير العمالة الماهرة المدربة، مما يوفر فرص العمل ويواجه مشكلة الهجرة غير الشرعية، وكذلك الحديث عن تدشين خط طيران مباشر بين البلدين لزيادة التدفق السياحي.