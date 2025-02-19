بالفيديو.. شيخ الأزهر: نعيش في أزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي يعقد في ظروف تقف فيها أمة الإسلام على مفترق طريق.

وأضاف "الطيب" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إنه لا سبيل لمواجهة التحديات المعاصرة إلا بفتح قنوات اتصال بين كل الدول الإسلامية لإقرار الوحدة بين الشعوب.

وتابع: "أولوية الألفة والاجتماع والاتحاد تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أننا نعيش في أزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنها".

وأردف: "فكان من لطف الله تعالي في ذلك أن دفع أمتينا العربية والإسلامية شعوبًا وقيادات إلى موقف واحد ومشرف يرفض هذا الظلم البين والعدوان على أهل أرض مباركة وعلى سيادة دول مسلمة مجاورة، وهو موقف مشجع يعيد الأمل في وحدة الصف الإسلامي".