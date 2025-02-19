اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية الشرقية والوجة البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الاربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة قد تمتد الى مناطق القاهرة الكبرى.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة .