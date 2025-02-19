شيخ الأزهر: فلسطين بوصلة الأمة وقضيتها الكبرى

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن فلسطين تعتبر بوصلة الأمة وقضيتها الكبرى.

وقال "الطيب" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن المؤامرة ضد فلسطين قد بلغت حد السعي إلى تهجير أبنائها من غزة ومن ديارهم والاستيلاء على أرضهم.

وتابع: "فكان من لطف الله تعالي في ذلك أن دفع أمتينا العربية والإسلامية شعوبًا وقيادات إلى موقف واحد ومشرف يرفض هذا الظلم البين والعدوان على أهل أرض مباركة وعلى سيادة دول مسلمة مجاورة، وهو موقف مشجع يعيد الأمل في وحدة الصف الإسلامي".

وأردف، شيخ الأزهر، أن مؤتمر البحرين للحوار الإسلامي الإسلامي يعقد في ظروف تقف فيها أمة الإسلام على مفترق طريق.