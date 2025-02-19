النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف في رمضان

قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم كالتالي:
أولا: الخط الأول والثاني للمترو
- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحاً وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحاً ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا .
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحاً وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحاً.
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل .
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحا .
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحا .
- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحا .
علما بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك .
ثانيا : الخط الثالث للمترو
- تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى حوالى الساعة ٢:٠٠ صباحا بدلا من ١:٠٠ صباحا .
- قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٥:١٥ صباحا .
- قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحا .
-قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا .
- قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا .
- قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٠٦ صباحا .
-قيام آخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٠٢ صباحا .
- قيام آخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٦ صباحا .
-قيام أخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٣ صباحا .
-إنتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٥ صباحا ، و إتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤١ صباحا .
-إنتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٠ صباحا ، و إتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤٥ صباحا .
ثالثا : القطار الكهربائي LRT
- قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ٦:٠٠ صباحا .
- قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة ٦:١٥ صباحا .
-قيام أول قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٠٥ صباحا .
-قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٥٧ صباحا .
- قيام أول قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة إتجاه عدلى منصور الساعة ٥:٥٦ صباحا .
- قيام قطار مباشر من عدلى منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ ، الساعة ٨:٠٠ صباحا .
-قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ١١:٠٥ مساء .
-قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه بدر الساعة ١١:٣٠ مساء .
- قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٥ مساء .
- قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه بدر الساعة ١١:٣٧ مساء .
-قيام أخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٣ مساء .
-قيام أخر قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٢٦ مساء .
وكل عام والشعب المصري بخير وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات .