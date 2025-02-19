تداول 17 ألف طن و 1037 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1037 شاحنة و 115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 489 شاحنة و 92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 548 شاحنة و 23 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية ، كما تم تداول 4800 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2075 راكبا بموانيها.

