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الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن و 1037 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث  تم تداول 17000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1037 شاحنة و 115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 489 شاحنة و 92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 548 شاحنة و 23 سيارة. 


 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة  بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، فيما استقبل الميناء بالامس  السفينتين امل و Alcudia Express  وغادرت السفينتين دليلة والحرية ، كما  تم تداول 4800 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2075 راكبا بموانيها.
 

إكسبريس بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الواردات ميناء نويبع ميناء سفاجا