رمضان 2025.. رامز جلال يكشف عن بوستر "رامز إيلون مصر"

كشف الفنان رامز جلال عن بوستر برنامجه المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وعلق رامز جلال على البوستر قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وأضاف: “ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين، بعون الله رامز إيلون مصر في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان”.

نكهة رمضان.. الجمهور يتفاعل مع بوستر “رامز إيلون مصر”

تفاعل عدد كبير من الجمهور بعد طرحه عبر صفحات الفنان رامز جلال الرسمية، نال الكثير من التعليقات الإيجابية التي كان من أبرزها، الناس بتستنى رمضان علشان مسلسلات رمضان، أنا بستنى رمضان علشانه والله، رامز الأسطورة تحياتي من الجزائر، لا يوجود رمضان من دونك، رمضان مايحلى الا برامز، كنت مستنية بفارغ الصبر، بجد فرحت قوي، البرنامج هيكسر الدنيا زي كل سنة إن شاء الله، منتظرين حلقة أحمد العوضي، المفاجأة الجامدة دي يا نجم العالم، ملك رمضان رامز".

وكتب آخرون: “ياه على الفرحة ربنا ما يقطعها عادة، نجم رمضان كل سنة، نكهة رمضان حبيب الشعب، هما عندهم إيلون ماسك، إحنا عندنا إيلون مصر، أكيد عظمة كالعادة، رقم واحد في مجاله، فينك من بدري، هتعمل المقلب في الفضاء ولا إيه”.