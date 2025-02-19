إعادة إعمار غزة تتصدر ملفات مباحثات السيسي مع ملك إسبانيا

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.

كما سيشهد الرئيس السيسي الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

يأتى ذلك خلال زيارة الرئيس الحالية الى العاصمة الإسبانية مدريد وهى زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

ونرصد أبرز ملفات مباحثات الرئيس السيسي اليوم مع قادة إسبانيا:

- دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والحرص على استمرار التنسيق في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

- تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن تم إستعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة بما يدعم الاستقرار في المنطقة.

- كما من المتوقع أن تشهد المباحثات تناول الجهود المصرية لاستئناف ومواصلة عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع.

- كما من المتوقع أن يتم استعراض الجهود المصرية الجارية لوضع مقترح متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أو خروجهم من أرضهم،والتأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

- كما من المتوقع أن تشهد المباحثات التطرق الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا، والتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار تلك الدول الشقيقة، وحماية وحدتها وسلامة أراضيها، بما يعزز من السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

- تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعوة الشركات الإسبانية للاستثمار في مصر وتذليل أى عقبات تواجه رجال الأعمال الإسبان أو الشركات.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.