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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لمتهم في تعاطي والاتجار بالهيروين بالساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم ، بالسجن المشدد 6 سنوات في تعاطي واتجار بالهيروين المخدر بمنطقة الساحل .

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات  تبين أنها لمسحوق بيج اللون داخل كيس بلاستيك شفاف اللون  وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل له معلومات جنائية  منطقة قسم شرطة الساحل وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين تقدر  كيلو جرام.
وبمواجهة المتهم  في التحقيقات، أقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي وترويجها لتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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