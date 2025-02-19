رمضان كريم.. السماح بإقامة موائد الرحمن فى القاهرة بدون رسوم

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن بدء المناطق والأحياء فى تلقى طلبات إقامة موائد الرحمن اعتبارا من اليوم وطوال شهر رمضان المعظم، على أن يتم البت فى الطلب خلال 72 ساعة من تقديمه وبدون دفع أى رسوم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن موائد الرحمن هى أحد السمات المميزة لشهر رمضان المعظم الذي نستلهم منه المعانى السامية والقيم النبيلة ومن بينها التراحم والتكافل.



وأضاف محافظ القاهرة أن السماح بإقامة موائد الرحمن بنطاق أحياء محافظة القاهرة سيتم عن طريق التقدم بطلب للحى المراد إقامة المائدة به، وسيتولى الحى دراسة الموقع المختار لإقامة المائدة والذى يجب أن يراعى فيه بعده عن الميادين والشوارع الرئيسية، وعدم تواجده أمام المنشأت الحكومية كالمدارس والمستشفيات .

ويشترط فى الموائد كذلك توافر شروط الأمان والحماية المدنية وعدم تعطيل حركة المرور، والحفاظ على نظافة المكان.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات للراغبين فى إقامة موائد الرحمن سواء مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى، فى إطار اضطلاع المحافظة بأداء رسالتها في تحقيق الصالح العام، واتاحة البيئة الملائمة لكافة أوجه التكافل الإجتماعى، مع المرور الدورى طوال الشهر الكريم لمتابعة إلتزام موائد الرحمن التي تم الموافقة على إقامتها بالاشتراطات.