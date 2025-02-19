ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مسؤولة عن أكبر كارثة في تاريخ تل أبيب

يائير لابيد
يائير لابيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنهم يخشون فشل الحكومة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب تهديدات سموتريتش بالاستقالة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه على الائتلاف الحكومي أن يفهم كون الحرب أداة لمسار سياسي وليست هدفا، متابعا أن حكومة نتنياهو مسؤولة عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل وأضرت بالأمن والاقتصاد والسياسة ولن نكف عن محاولة إسقاطها.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه لا يجب أن نترك محتجزينا في غزة ويجب المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق.

 

الإسرائيلية الاقتصاد إسرائيل الحكومة القاهرة الاخبارية