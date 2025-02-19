زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مسؤولة عن أكبر كارثة في تاريخ تل أبيب

أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنهم يخشون فشل الحكومة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب تهديدات سموتريتش بالاستقالة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.



وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه على الائتلاف الحكومي أن يفهم كون الحرب أداة لمسار سياسي وليست هدفا، متابعا أن حكومة نتنياهو مسؤولة عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل وأضرت بالأمن والاقتصاد والسياسة ولن نكف عن محاولة إسقاطها.



وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه لا يجب أن نترك محتجزينا في غزة ويجب المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق.