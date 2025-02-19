اليوم.. محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.

بداية الواقعة عندما تقدمت الفنانة عفاف شعيب بتحرير محضر منذ 3 أشهر بقسم الشرطة أكتوبر ضد المخرج شهير تتهمه بسبها وقذفها.

كان قد علق المخرج محمد سامي على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له في وقت سابق أثناء مسلسل "آدم"، حيث قالت أنه أجبرها أثناء التصوير على الصعود لسيارة الشرطة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها.

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها لانها ست كبيرة، وهي اتكلمت كلام كتير كله كذب".

وأضاف "القصة الحقيقية أننا مرة كنا بنصور مسلسل آدم ونفس الوقت بيتصور جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالتلي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلتلها تمام، وأنا بصور بالصدفة كلمني صديق صدفة اسمه جوزيف قالى تعالى عدي عليا أنا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت إنها ف استوديو ورانا، وموضوع ضهرها ده محصلش".