تعليم مطروح: مبادرة “مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة” تحقق نجاحات كبيرة بأسبوعها الثاني

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، أن مبادرة “مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة” تحقق نجاحاً كبيراً في أسبوعها الثاني من خلال ارتفاع معدلات تحسين المستوى اللغوي للطلاب الضعاف بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن هناك استجابة عدد كبير من المستهدفين للمحتوى اللغوي والتي تم رصدها خلال جولات المتابعة التي قام بها مدير عام التعليم العام ومدير إدارة التعليم الابتدائي ومديري الإدارات التعليمية وفرق المتابعة الميدانية ورؤساء وأعضاء الأقسام المختصة منذ انطلاق فعاليات المبادرة الأحد قبل الماضي وحتى الآن.

وأشارت نادية فتحي وكيل الوزارة الى أن نتائج تنفيذ المبادرة في أسبوعها الثاني تسير في إطارها الصحيح مع التجاوب الكبير لطلاب الصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية الذي يعانون من الضعف في القراءة والكتابة، مشيرة أن ذلك يأتي نتاج خطة منظمة من تعليم مطروح جاءت للنهوض بمستوي الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وفق جدول زمني لمدة ثمانية أسابيع.

وأضافت أنه يتم كذلك تنفيذ برامج علاجية إضافية لبعض طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي؛ والذي كانوا يعانون بعض الضعف في القراءة والكتابة وذلك ضمن المبادرة التعليمية وذلك بهدف تحسين مستوي الطلاب ورفع مستوي القراءة والكتابة لديهم.



وقدمت وكيل الوزارة الشكر والتقدير للتعليم العام والتعليم الابتدائي وفريق عمل المبادرة بديوان المديرية والإدارات كذلك قدمت التحية لكافة المشاركين في تنفيذ المبادرة من معلمين وموحهين ومتابعين عرفانا بالجهد المبذول والعطاء المتميز منذ انطلاق المبادرة مؤكدة أن المشاركة في المبادرة واجب وطني وإنساني وتربوي في سبيل تنشئة وإعداد جيل طموح قادر علي تحمل المسئولية.

وأكدت أن البداية المتميزة للمبادرة ستكون دافعاً قويا لبذل المزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل للمساهمة الفعالة والإيجابية في تحسين المستوي اللغوي للطلاب الضعاف.

واختتمت نادية فتحي تصريحاتها مؤكدة أن تعليم مطروح لن يدخر جهداً لدفع منظومة العمل للإمام تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وذلك وفق إطار مهني منظم مع إستمرار دعم ومساندة وتحفيز أبنائنا الطلاب.