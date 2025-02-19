اليوم.. محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ليلى الشبح

تبدأ المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروف بـ"كروان مشاكل"، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته المنتجة ليلى الشبح، تتهم فيه "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات مسيئة تمس سمعتها وكرامتها. وعلى إثر ذلك، تم القبض على المتهم في أكتوبر 2024 بمنطقة حدائق القبة، حيث يقيم، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وقذف أخرى تخص مذيعة شهيرة.

يُذكر أن "كروان مشاكل" واجه عدة اتهامات سابقة، من بينها حيازة سلاح أبيض، ونشر محتوى خادش للحياء، مما أدى إلى صدور أحكام بالحبس ضده في تلك القضايا.

من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم الأدلة والمرافعات من قبل فريق الدفاع، لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة للمتهم كروان مشاكل.