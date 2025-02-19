سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، ارتفاعًا ملحوظا ، مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025, متأثرا بارتفاع أسعاره عالميا نتيجة زيادة التوترات الجيوسياسية و الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأمريكي ترامب بعد قراره بفرض رسوم و تعريفات جمركية على واردات بعض الدول و على رأسها الصين .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر” بداية اليوم الأربعاء 4145 جنيها .

و وصل سعر جرام الذهب عيار 24 “ الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية ” إلى 4737 جنيها.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم 3553 جنيها للشراء.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار «14» في الصاغة المصرية بداية اليوم نحو 2766 جنيهًا،

وصعد سعر الجنيه الذهب “ و الذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” إلى 32960 جنيهًا .

و سجل سعر أونصة الذهب عالميا" و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب "نحو 2929 دولارًا للأوقية.

و عن أسعار الذهب بالمصنعية و الدمغة , حيث يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، و التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، , و تختلف أسعار الذهب بعد إضافة المصنعية و الدمغة من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

في البورصات العالمية , عاود سعر الذهب العالمي للارتفاع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية واستمرار فرضه للتعريفات الجمركية وأثر ذلك على معنويات السوق.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.