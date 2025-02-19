أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

ارتفعت أسعار أغلب العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في السوق المصرفي المصرية وفق آخر تحديثات لشاشات عرض أسعار العملات للبنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.72 للبيع .

وسجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو” مستهل اليوم في البنك المركزي المصري 52.93 جنيها للشراء و 53 جنيها للبيع.



فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني بداية اليوم في البنك المركزي 63.73 جنيها للشراء و63.92 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 56.10 جنيها للشراء 56.27 جنيها للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري 33.32 جنيه للشراء 33.42 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني مستهل اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري , نحو 6.94 شراء ونحو 6.96 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء , و أكثرها إقبالا و انتشارا في سوق الصرف المصري، الريال السعودي , والدرهم الإماراتي والدينار السعودي.



استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.48 جنيها للشراء ونحو 13.52 جنيها للبيع.



و سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم 163.83 جنيها للشراء ونحو 164.33 جنيها للبيع.



واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي عند 13.77 جنيها للشراء ونحو 13.81 جنيها للبيع.

