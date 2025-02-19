أسعار الدولار اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025.

بحسب آخر تحديث لأسعار صرف العملات في البنوك الحكومية و التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي , 50.58 جنيه للشراء ،و 50.72 للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري امام الجنيه , نحو 50.59 جنيه للشراء و50.50.جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .



و بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .

و جاء سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة ليسجل 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .

فيما سجل صعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي “ cib ” نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع



و بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار بداية اليوم في بنك أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي , مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني , حوالي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع



و سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك نكست نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.



و وصل سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد إلي نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

في بنك تنمية الصادرات , سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار الان في بنك الشركة المصرفية , نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي اجريكول, بداية اليوم نحو 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي , إلي 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.