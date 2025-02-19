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الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
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ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي  أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات  اليوم الأربعاء  19 فبراير 2025.

 بحسب آخر تحديث لأسعار صرف  العملات في البنوك الحكومية و التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي , 50.58 جنيه للشراء ،و 50.72 للبيع 

وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم  في البنك الأهلي المصري  امام الجنيه , نحو 50.59 جنيه للشراء و50.50.جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .


و بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .

 

و جاء سعر الدولار اليوم في  بنك القاهرة ليسجل 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .

فيما سجل  صعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي “ cib ” نحو  50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

و بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار بداية اليوم في بنك أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف  الدولار الأمريكي , مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف  الدولار في بنك قطر الوطني , حوالي  50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع
 

و سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك نكست نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


و وصل سعر صرف الدولار  اليوم في البنك الأهلي المتحد إلي نحو  50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

 في بنك تنمية الصادرات , سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو  50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


و سجل سعر الدولار الان في بنك الشركة المصرفية , نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي اجريكول, بداية اليوم نحو  50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في بنك  اتش اس بي سي , إلي  50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.


و سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.

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