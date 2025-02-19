«القومية لمياه الشرب والصرف الصحي» توضح موقف توصيل خدمة الصرف الصحي بمنطقة غرب البلد – أسيوط

أوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فى استجابة سريعة لها موقف توصيل خدمة الصرف الصحي بمنطقة غرب البلد – أسيوط.

إيماءً إلى ما نشر على الموقع الإلكتروني لجريدتكم الموقرة يوم الأربعاء الموافق 12-1-2025 تحت عنوان اقتراح النائب محمد حمدي دسوقي بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بشارع محطة المحمول بمنطقة غرب البلد – مدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بغرب أسيوط ودخوله الخدمة حيث يجري تنفيذ أي مستجدات لا تتطلب محطة رفع من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ضمن ميزانية المد والتدعيم.

بالنسبة للمناطق التي تتطلب إنشاء محطة رفع فقد تم بالفعل مخاطبة رئاسة مركز ومدينة أسيوط لموافاة الهيئة بخريطة الحيز العمراني للأماكن المستجدة المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالإضافة إلى توفير مواقع مناسبة لمحطات الرفع وذلك لدراسة إمكانية إدراجها في الخطط المستقبلية للهيئة.

وحتى تاريخه لم ترد أي إفادة من الجهات المعنية بالمعلومات المطلوبة، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لدراسة تنفيذ الخدمة في هذه المناطق وفقًا للخطط المستقبلية.

كما تؤكد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التزامها بدراسة وتطوير مشروعات الصرف الصحي وفق الخطط المحددة، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة أسيوط وذلك في إطار التعاون مع الجهات المعنية لضمان توفير البنية التحتية اللازمة.