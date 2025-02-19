«القومية لمياه الشرب والصرف الصحي» توضح موقف مشروعات الهيئة بالدقهلية

فى استجابة سريعة لما نشرته جريدة البوابة نيوز.. بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أوضحت موقف مشروعات المياه والصرف الصحي بالدقهلية.

وإيماءً إلى ما نُشر على الموقع الإلكتروني لجريدتكم الموقرة يوم الإثنين الموافق 27-1-2025 تحت عنوان 31 اقتراحًا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الشكاوى بالبرلمان بشأن استكمال خط المياه الرابط بين محطة ميت فارس – مركز بني عبيد وقرى الوحدة المحلية بصدقا – مركز أميّ الأمَديد، محافظة الدقهلية، وكذلك إنشاء خط مياه مغلق من مرفق محطة ميت فارس إلى عزب مدينة بني عبيد وعزب وقرى الوحدة المحلية باليوسيفية.

نحيط سيادتكم علمًا بما يلي:

• تم إدراج مشروع توسعات محطة مياه ميت فارس ضمن مقترح خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025-2026 وذلك في إطار تحسين خدمات المياه بالمحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بما نُشر يوم الثلاثاء الموافق 28-1-2025 تحت عنوان النواب يحيل تقارير من لجنة الاقتراحات للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وبخصوص البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية ميت تامّة – مركز منية النصر، محافظة الدقهلية، نحيط سيادتكم علمًا بما يلي:

• محافظة الدقهلية مشمولة ضمن خطة تطوير قرى الريف المصري التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

• يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة في مركز شربين.

• تم إدراج مراكز ميت غمر – بلقاس – السنبلاوين – أجا – المنزلة ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة.

• المرحلة الثالثة ستشمل باقي مراكز محافظة الدقهلية بما في ذلك القرى التي سيتم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها قريبًا.

كما تؤكد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التزامها بتنفيذ جميع المشروعات وفق الخطة الزمنية المحددة حرصًا على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن الجهود القومية لتطوير البنية التحتية في الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.