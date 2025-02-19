«القومية لمياه الشرب والصرف الصحي» توضح موقف مشروعات الهيئة بالمنوفية

إيماءً إلى ما نشر على الموقع الإلكتروني عن يوم الأحد 5/1/2025 تحت عنوان الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحي بقرى مركز الباجور.

نود توضيح ما يلي:

بلغ عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي في مركز الباجور 18 قرية بينما يجري تنفيذ المشروعات في 14 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما سيتم استكمال الخدمة لـ 15 قرية أخرى في إطار نفس المبادرة.

وبالإشارة إلى ما نشر يوم الاثنين 30/12/2024 تحت عنوان اجتماعات مهمة للجان النوعية بالنواب بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف ببعض القرى والمناطق بمركزي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية.

نود توضيح ما يلي:

1. مشكلة انفجارات خط طرد الصرف الصحي بقرى قويسنا البلد وبجيرم – مركز قويسنا

• تم التسليم الابتدائي لمشروع الصرف الصحي بقرية بيجرم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بتاريخ 25-12-2019.

• بعد حدوث بعض الانفجارات، تم إعداد تقرير من المركز القومي للبحوث، ونُفذت توصياته بتاريخ 18-11-2024 لضمان كفاءة واستدامة الشبكة.

2. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مركز بركة السبع

• يضم المركز 21 قرية، منها 15 قرية مخدومة بالكامل، و5 قرى جارٍ تنفيذ المشروعات بها، وقرية واحدة محرومة سيتم خدمتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

• تقدم تنفيذ المشروعات في القرى الخمس كالتالي:

• صرف صحي قرية الحلامشة:

• الأعمال المدنية 98%، الكهروميكانيكية 95%، شبكات الانحدار 95%، خط الطرد 100%، ومن المتوقع إنهاء المشروع في مارس 2025.

• محطة رفع طنبشا الرئيسية:

• الأعمال المدنية 50%، الكهروميكانيكية 25%، ومن المتوقع إنهاؤها في يونيو 2025.

• محطة رفع طنبشا الفرعية:

• الأعمال المدنية 70%، الكهروميكانيكية 35%، شبكات الانحدار 90%، خط الطرد 90%، ومن المتوقع إنهاؤها في يونيو 2025.

• محطة رفع الدبايبة الرئيسية:

• الأعمال المدنية 75%، الكهروميكانيكية 60%، شبكات الانحدار 85%، خط الطرد 35%، ومن المتوقع إنهاؤها في مارس 2025.

• صرف صحي طوخ طنبشا (الرئيسية والفرعية):

• تم الانتهاء من جميع الأعمال وتم التسليم الابتدائي للمحطة الرئيسية وجارٍ اعتماد محاضر تسليم المحطة الفرعية.

3. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مركز قويسنا

• يضم المركز 48 قرية منها 28 قرية مخدومة و5 قرى جارٍ تنفيذ المشروعات بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمةو15 قرية محرومة سيتم خدمتها ضمن المبادرة.

• تقدم تنفيذ المشروعات في القرى الخمس كالتالي:

• صرف صحي كفر الأششر:

• الأعمال المدنية 90%، الكهروميكانيكية 90%، شبكات الانحدار 95%، خط الطرد 90%، ومن المتوقع إنهاء المشروع في مارس 2025.

• صرف صحي أمينان:

• الأعمال المدنية 90%، الكهروميكانيكية 90%، شبكات الانحدار 99%، خط الطرد 90%، ومن المتوقع إنهاؤه في مارس 2025.

• صرف صحي ميت أبو شيخة:

• شبكات الانحدار 90%، ومن المتوقع إنهاؤه في ديسمبر 2025.

• صرف صحي كفر أبو الحسن:

• الأعمال المدنية 50%، شبكات الانحدار 86%، ومن المتوقع إنهاؤه في ديسمبر 2025.

• صرف صحي مصطاي:

• الأعمال المدنية 55%، شبكات الانحدار 90%، خط الطرد 80%، ومن المتوقع إنهاؤه في ديسمبر 2025.

4. مشروعات محطات مياه الشرب لفصل الحديد والمنجنيز

• محطة ميت بره:

• الأعمال المدنية 70%، الكهروميكانيكية 60%، ومن المتوقع إنهاؤها في مارس 2025.

• محطة أم خنان:

• الأعمال المدنية 80%، الكهروميكانيكية 85%، ومن المتوقع إنهاؤها في مارس 2025.

كما تؤكد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التزامها الكامل بتنفيذ جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة لها كما تحرص على معالجة أي تحديات فنية لضمان تحسين خدمات الصرف الصحي والمياه لسكان محافظة المنوفية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.