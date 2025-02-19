الجيش الأمريكي يعلن إنقاذ بحارة من سفينة إيرانية غارقة في الخليج

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، إنقاذ مجموعة من البحارة من سفينة إيرانية غارقة في الخليج.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، قالت "سنتكوم": "أنقذت سفينة لمكافحة الألغام، وزورق لخفر السواحل، 5 بحارة إيرانيين وبحارين هنديين من السفينة شايستيه".

وأوضحت أن "السفينة كانت مائلة بشكل كبير، وأصدرت نداء استغاثة للمساعدة"، وأنه "تم إخلاء طاقم السفينة التجارية التي غرقت، ونقل البحارة على متن زورق خفر السواحل لتلقي الرعاية الطبية".

ونشرت "سنتكوم" صورة للسفينة وهي تميل بشدة إلى جانبها الأيمن في الماء.