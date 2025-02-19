إصابة بابا الفاتيكان بمرض «يعقد» حالته الصحية

أفاد الفاتيكان، الثلاثاء، بأن البابا فرنسيس يعاني من التهاب رئوي مزدوج، مما يزيد من «تعقيد» علاجه ويؤكد استمرار تدهور حالته الصحية.

البابا، البالغ من العمر 88 عاما، أصيب بعدوى في الجهاز التنفسي استمرت لأكثر من أسبوع، مما استدعى نقله إلى مستشفى جميلي في روما يوم الجمعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الفاتيكان في بيانه أن فحص الأشعة المقطعية على الصدر، الذي أجري للبابا بعد ظهر الثلاثاء، كشف عن بداية التهاب رئوي في كلتا الرئتين، مما يتطلب متابعة طبية مكثفة.

ويُعرف هذا النوع من الالتهابات بإمكانية تسببه في تليف الرئتين وصعوبة في التنفس.

ورغم أن التحاليل المخبرية والفحوصات الشعاعية تشير إلى تعقيد وضعه الصحي، أكد الفاتيكان أن البابا فرنسيس لا يزال في معنويات جيدة، فيما يواصل الأطباء مراقبة حالته عن كثب.