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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا ترفض فكرة عودة روسيا إلى مجموعة السبع

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا ترفض رفضا قاطعا فكرة عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع.

وقالت جولي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "أما بخصوص جعل روسيا جزءا من مجموعة السبع، فقد قلت إن هذا لا يمكن أبدا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 13 فبراير الجاري في أعقاب اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب إعادة روسيا إلى مجموعة السبع، وأن استبعادها من المجموعة كان "خطأ".

يذكر أن روسيا لم تشارك في اجتماعات مجموعة السبع (مجموعة الثماني سابقا) منذ عام 2014، بعد انضمام القرم إلى روسيا وفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا.

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