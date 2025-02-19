ترامب ينتقد الرئيس الأوكراني ويصفه بـ«غير الكفء»

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بـ"غير الكفء"، مشيرًا إلى أن شعبيته تراجعت في ظل الدمار الذي لحق ببلاده نتيجة الحرب مع روسيا.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي نقلته قناة الحرة الأمريكية أن بعض المدن الأوكرانية تعرضت لدمار أكبر مما شهده قطاع غزة.

وأضاف أن واشنطن قدمت مئات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن كييف كان بإمكانها التوصل لاتفاق سلام منذ فترة طويلة لكنها لم تفعل.

وحذر ترامب من أن استمرار الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، مطالبًا روسيا بوقف الحرب التي أودت بحياة آلاف الجنود من الطرفين في "حرب غير منطقية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من أوروبا، لكنها ترحب بوجود قوات أوروبية في أوكرانيا لأغراض حفظ السلام، في ظل استمرار النزاع بين موسكو وكييف.

وفي الشأن الاقتصادي، كشف ترامب عن نية إدارته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة من خارج الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هناك مصانع سيارات ترغب في العودة إلى أمريكا، مشددًا على ضرورة تصحيح الميزان التجاري مع أوروبا.

وشدد ترامب على ضرورة أن تتولى الدول الأوروبية تمويل حلف الناتو بشكل أكبر، متهمًا إياها باستغلال الولايات المتحدة تجاريًا.