اتفاق «أمريكي-روسي» على استئناف العمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق لاستعادة العمل الطبيعي لبعثتيهما الدبلوماسيتين، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من البلدين في السعودية.

وأوضح روبيو أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على تشكيل فرق متخصصة للعمل سريعًا على استئناف أنشطة البعثتين، مشيرًا إلى أن القيود السابقة، مثل طرد الدبلوماسيين، حدّت من قدرة الولايات المتحدة على العمل في موسكو، وهو الأمر ذاته الذي عانت منه البعثة الروسية في واشنطن.

وأكد الوزير الأمريكي أن "وجود بعثات دبلوماسية فعالة وقادرة على العمل بشكل طبيعي ضروري لضمان استمرار قنوات الاتصال"، لكنه شدد على أنه لن يتفاوض علنًا حول التفاصيل المتعلقة بكيفية استئناف عمل البعثتين.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد تبادلتا على مدار العقد الماضي إجراءات طرد الدبلوماسيين وفرض قيود على تعيين الموظفين الجدد، مما أدى إلى تقليص عدد العاملين في سفارتي البلدين بشكل كبير.