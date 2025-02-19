«الأونروا» تندد باقتحام قوات إسرائيلية مراكز تدريب تابعة لها في القدس

نددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باقتحام القوات الإسرائيلية وموظفي بلدية القدس لمركز قلنديا للتدريب التابع لها.

وأوضحت الوكالة -حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية"، الثلاثاء- أن المقتحمين أصدروا أوامر بإخلاء المركز فورا، ما أثر على 350 طالبا و30 موظفا كانوا داخله.

وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني -عبر منصة "إكس"- إلى أن الاقتحام تخلله إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما ضاعف من معاناة الطلبة والمتدربين.

وأضاف لازاريني أن الشرطة الإسرائيلية، برفقة موظفي بلدية القدس، أمرت أيضا بإغلاق ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، ما سيؤثر على تعليم 250 طفلا.

وأكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم، وتهدد امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.