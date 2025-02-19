الأمم المتحدة: وفاة وإصابة 430 سوريًا بسبب الذخائر المتفجرة

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن وفاة وإصابة أكثر من 430 سوريًا منذ ديسمبر الماضي بسبب الذخائر المتفجرة، وأن ما يقرب من ثلثهم من الأطفال، ويشكل المزارعون والرعاة نسبة كبيرة من هذه الخسائر، مؤكدًا أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة أكملوا مهمة إلى داريا في ريف دمشق لزيارة مزرعة تم تطهيرها من الذخائر المتفجرة بدعم وتمويل من صندوق سوريا الإنساني.

وذكر أوتشا - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، الثلاثاء - أنه مع تراجع الأعمال العدائية في أجزاء من سوريا، يعمل الشركاء في المجال الإنساني على توسيع نطاق عمل مكافحة الألغام في المناطق التي أتيح الوصول إليها حديثا، بما في ذلك خطوط المواجهة السابقة حيث التلوث بتلك الذخائر مرتفع، مشيرا إلى أنه منذ ديسمبر، تم تحديد 138 حقل ألغام ومناطق أخرى ملوثة بالذخائر المتفجرة في إدلب وحلب وحماة ودير الزور واللاذقية.

وأكد المكتب الأممي بأنه خلال نفس الفترة، تخلص الشركاء من أكثر من 1400 ذخيرة غير منفجرة في جميع أنحاء سوريا، وأن الشركاء في مجال مكافحة الألغام مستمرون في الإبلاغ عن وقوع ضحايا بسبب الذخائر المتفجرة، الذي يحدث على أساس يومي تقريبا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه في الوقت نفسه، يستمر تدفق المساعدات عبر المعابر الحدودية. فخلال مطلع الأسبوع، عبرت 40 شاحنة تحمل ما يقرب من 1000 طن متري من مساعدات برنامج الأغذية العالمي الغذائية، والتي تكفي لأكثر من 270 ألف شخص، من تركيا إلى إدلب في شمال غرب سوريا، عبر معبر باب الهوى الحدودي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون سيعود إلى دمشق هذا الأسبوع لمواصلة اتصالاته مع مسؤولي حكومة تصريف الأعمال في سوريا وآخرين بمن فيهم سوريون يمثلون مختلف شرائح المجتمع.

وأكد دوجاريك أن عودة بيدرسون إلى دمشق تأتي بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن قبل أيام حيث أجرى مناقشات مع ممثلين رفيعي المستوى من سوريا وعدة دول أجنبية وعربية.

وأوضح دوجاريك أن المبعوث الأممي أكد خلال مشاركته في المؤتمر على أهمية العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية بدعم من المجتمع الدولي. وشارك بيدرسون كذلك في حدث على هامش المؤتمر حول المرأة والسلام والأمن، حيث شدد على دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف في سوريا إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام حقوق وكرامة المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في تشكيل مستقبل البلاد، وهو ما يشمل ضمان الوصول إلى التعليم وحرية التنقل والتمثيل السياسي والحماية من العنف والاستغلال.