وفاة أمين شرطة وإصابة آخر بحادث تصادم في البحيرة

لقي منذ قليل، أمين شرطة مصرعه بينما أصيب مواطن باشتباه ما بعد الارتجاج، جراء اصطدام سيارة بهما أمام مزلقان السكة الحديد بخط ( دمنهور - دسوق)، أمام قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتى بالمعهد الطبي القومي والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مزلقان قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين، اصطدام سيارة توناية بشخصين.

وأسفر الحادث عن وفاة "حمادة إبراهيم عباس"، 45 عامًا، أمين شرطة بإدارة المرور، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أسفر الحادث عن إصابة "محمد رشاد الشامي"، 49 عامًا، وتم نقله للمعهد الطبي القومي بدمنهور، لتلقي العلاج اللازم.

وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.