كان يعبر شريط السكة الحديد.. تفاصيل مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار بالبدرشين، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كان يعبر شريط السكة الحديد

وتبين من التحقيقات أن الشاب المتوفي والذي يدعى "أشرف.أ." مقيم قرية العطف بالعياط صدمه القطار في أثناء عبوره قضبان السكة الحديد ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالبدرشين

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس شاب أسفل عجلات القطار في قرية مزغونة بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات