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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباراة الـ6 أهداف.. بنفيكا يتأهل بعد تعادل مثير مع موناكو

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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تأهل فريق بنفيكا البرتغالي إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله المثير مع موناكو الفرنسي بنتيجة 3-3 في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب النور وبهذا التعادل حسم بنفيكا بطاقة العبور بمجموع المباراتين 4-3.

افتتح كريم أكتوركوغلو التسجيل لبنفيكا بعد تمريرة من فانجيليس بافليديس في الدقيقة 22 وعادل تاكومي مينامينو النتيجة لصالح موناكو بعد دخوله بديلا لبريل إيمبولو في الدقيقة 32 ثم أضاف إلياس بن صغير الهدف الثاني لموناكو بعد تمريرة رائعة من ماجنيس أكليوش فى الدقيقة 51 وأعاد فانجيليس بافليديس المباراة إلى التعادل بتسجيل هدف لصالح بنفيكا فى الدقيقة 76 وسجل جورج إلينيخينا هدف التقدم لبنفيكا في لحظة مثيرة فى الدقيقة 81 ثم اختتم أوركون كوكو الأهداف بتسجيل الهدف الثالث والحاسم لبنفيكا بمساعدة من ألفارو فرنانديز فى الدقيقة 84.

شهدت المباراة تنافسا كبيرا بين الفريقين حيث أظهر موناكو رغبة قوية في العودة رغم الخسارة في مباراة الذهاب فيما أظهر بنفيكا شخصية قوية مكنته من الصمود وحسم بطاقة التأهل.

بهذا الأداء الرائع يواصل بنفيكا مشواره في البطولة بينما يغادر موناكو المنافسة بعد تقديم مستوى مشرف.

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