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الأربعاء 19 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديدية بالبدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدما دهسه قطار أثناء مروره بمزلقان قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس شاب أسفل عجلات القطار في قرية مزغونة بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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