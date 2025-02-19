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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس حارس عقار سرق شقة سكنية في عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت النيابة المختصة، بحبس حارس عقار المتهم بسرقة شقة سكنية بالعقار محل عمله بدائرة قسم شرطة عين شمس، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة عين شمس من (سائق- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وجود كسر بباب الشقة محل سكنه وسرقة (2 شفاط – شاشة تلفاز - إسطوانة بوتاجاز – 2 سخان – وحدة تكييف) من داخلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "حارس العقار محل سكن المجنى عليه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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